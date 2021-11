SE LAS TIENE JURADA. Rodrigo González arremetió duramente contra Magaly Medina luego de enterarse de que integrantes de su programa revelaron la identidad de los reporteros de ‘Amor y fuego’ al entorno de Omar Macchi, para así evitar que puedan desempeñar sus funciones de manera correcta.

Según el programa Amor y fuego, integrantes del programa de Magaly Medina le enviaron la foto de uno de los reporteros del espacio de Peluchín al entorno cercano de Omar Macchi, hecho que les pareció de lo más bajo.

“Los reporteros de la Magaly Mezquina lo que hacen es mandarle fotos a Omar Macchi de la cara de nuestro reporteros para que los tengan divisados y evitar nuestros destapes”, dijo Rodrigo González.

LE HACE ADVERTENCIA A MAGALY MEDINA

Finalmente, el popular Peluchín precisó que Magaly Medina estaría detrás de todo esto y les mandó una advertencia por haber realizado estas practicas de competencia desleal.

“El mundo es redondo, tarde o temprano nos vamos a volver a ver las caras. Tengan cuidado (...) Mezquina, mezquina, infinitas veces mezquina”, dijo Rodrigo González.

¿Evitó que lo contraten en ATV?

Rodrigo González no dudó en dejar en evidencia a Magaly Medina, al revelar cuáles habrían sido los motivos que provocaron su distanciamiento, entre ellos el haber evitado que sea contratado en ATV.

“Los amigos no dicen eso del trabajo de los otros amigos, no impiden que entres a canales de televisión porque se sienten amenazados. No tiran al suelo tu trabajo o el trabajo de tus compañeros”, enfatizó.

“Cuando yo le escuchaba que decía que esto era un mundo de fieras y que sobrevive el más fuerte, nunca me específico que la máxima tarántula era ella, y hoy ya lo entendí”, continuó criticando.

‘Peluchín’ finalmente señaló que con los años aprendió a poner a cada persona en su lugar, y reconoció que su círculo cercano está bastante lejos del mundo de la farándula lorcha, con excepción de Gigi Mitre.

