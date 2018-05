Rodrigo González sobre Milett Figueroa: "Era mejor reportera que cantante" [VIDEO]

Las críticas tras su performance cantando en El Artista del Año no cesan. Sin embargo, Milett Figueroa lo toma con tranquilidad los comentarios de sus detractores y manifiesta que sus palabras la tienen sin cuidado, pues sabe que solo hablan por envidia.

Estas declaraciones las brindó en respuesta al conductor Rodrigo González 'Peluchín', quien en más de una ocasión ha opinado sobre la forma de cantar de Milett Figueroa. Para él, la joven no entiende que no tiene talento para todo y solo debería dedicarse al modelaje.

Durante el programa ' Válgame Dios', se lanzó un informe de los pininos de Milett Figueroa en la TV. La modelo postuló como reportera para Amor Amor Amor aproximadamente en el 2011, pero no logró pasar.

Sin embargo, Rodrigo González y Gigi Mitre elogiaron la labor de Milett Figueroa como reportera y manifestaron que sí tenía para eso. En ese momento, 'Peluchín' dijo: "Como reportera lo hace bastante mejor. No significa que no tienes talento, sino que tienes talento para otra cosa de lo que no es lo que te están haciendo hacer"

Por ese motivo, Rodrigo González no dudó en enumerar todos los talentos de Milett Figueroa y manifestó que la novel actriz destacaba en todo el tema del modelaje, pero que el canto no era para ella.

"Milett tiene talento para hacer de reportera, modelo, para hacer fotos, para hacer desfiles, lo que tú quieras. No para el canto. No siempre hace falta ganas", exclamó Rodrigo González.