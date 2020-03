La pelea entre Karen Schwarz y Rodrigo González llegó al siguiente nivel. El Ministerio Público ha dispuesto que Rodrigo González sea investigado de manera preliminar por la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer por el presunto delito de agresión en agravio de Karen Schwarz, quien denunció que el presentador la maltrataba psicológicamente con ‘calificativos que dañaban su imagen’. En la resolución emitida por el Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Transitoria Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer, se da cuenta que la investigación se hará en un plazo de sesenta días y que tanto González como Schwarz deberán pasar una pericia psicológica.

El documento al que accedió Trome.pe señala la cronología de los daños a los que habría sometido Rodrigo González a Karen Schwarz. La denunciante afirma que las agresiones empezaron en 2015 cuando Peluchín le colocó el apelativo de “mosca muerta” lo que generó insultos y amenazas de parte de terceros. Los ataques habrían continuado en 2016 cuando la exmodelo trabajaba en América y el conductor de televisión habría expuesto un maltrato de esta a sus trabajadores. La resolución emitida también muestra que la conductora de Mujeres al Mando se habría visto afectada cuando Peluchín habría sugerido que tuvo un comportamiento “indecente” en un matrimonio.

En 2017, el conductor habría continuado diciendo mentiras sobre la exmodelo. Durante ese año ella regresó a Latina y Rodrigo González habría dicho que nadie la quería en el canal. Debido a esta tensión, el canal les pidió que mantengan su distancia y durante el 2018 se redujeron los supuestos ataques. No obstante, estos se habrían avivado tras la salida del comunicador del mencionado canal. El documento señala que la denunciante afirma que la exfigura de canal retomó los insultos de “mosca muerta” y “ridícula” . Al respecto, la resolución señala que se investigará para tomar las medidas de protección del caso.

La abogada de Karen Schwarz, Tatiana Bardales, dijo que la Fiscalía abrió esta investigación ‘porque hay indicios de un delito’.“El fiscal con las pruebas que hemos presentado determinó que hay evidencias de violencia contra Karen”, sostuvo. Rodrigo González ha optado por no dar declaraciones a ningún medio, sin embargo, trascendió que pronto hará su descargo en su cuenta de Instagram donde mantiene una comunicación muy cercana con sus rodriguistas.

La abogada de la conductora de Mujeres al mando también explicó que no quieren una reparación económica sino una pena efectiva. “El resultado es que necesita tratamiento psicológico (Karen Schwarz). Ella está dañada por las publicaciones del señor. Lo que también debería publicar (en sus redes sociales) es la revocatoria en el caso de Cathy Sáenz, hemos pedido una pena efectiva porque no está cumpliendo con las reglas de conducta, por ejemplo, no ha pagado el total de la reparación civil y no ha pedido disculpas” explicó la licenciada sobre el comportamiento de Rodrigo González.









Rodrigo Gonzalez y el Ministerio Público

Karen Schwarz y Rodrigo González antes de su pelea mediática

