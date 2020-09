NO QUIERE HABLAR. Shirley Arica ha decidido no declarar tras el escándalo que se armó la última semana, luego de aparecer con Jean Deza muy cariñosa en una fotografía y entrar a un juego de indirectas en redes con la ex del futbolista, Jossmery Toledo.

En medio de la polémica, un reportero del programa de Rodrigo González abordó a la ’chica realidad’ en la calle y le preguntó por qué ella y Deza se habían dejado de seguir en Instagram. “De repente te ha molestado la frase que dijo, que él era ’bravazo’. ¿Te ha incomodado?”, le consultó.

“No tengo nada que hablar en verdad”, contestó la modelo de manera cortante. El reportero insitió y también le preguntó por Jossmery Toledo. “Me voy hacer compras ¿también me vas a seguir?”, contestó Shirley. “No tengo nada que decir, no quiero responder porque no me da la gana pues”, dijo ya sin paciencia.

Finalmente Shirley Arica indicó que no tiene ningún problema con la ex policía y que no le está mandando indirectas, tal como se dejó ver en Instagram en los últimos días.

Indignado, Rodrigo González compartió un mensaje para la ’chica realidad’ en sus historias. “¡Relaja cariño! Montas todo este numero con el Jean Deza y ahora la pegas de indignada”, dijo el popular Peluchín.

