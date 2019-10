Mónica Hoyos llamó 'miserable' a Peluchín tras su presentación en programa español y conductor le responde con todo

¡FUEEEEGO! El paso de Rodrigo González 'Peluchín' por el programa 'Sálvame' no pasó desapercibido. El conductor habló sobre varios personajes de la farándula que tienen notoriedad en España, entre ellos Mónica Hoyos.

Al referirse a la actriz, Peluchín comentó que ella es conocida como la 'españolísima' pues cada vez que está en Perú habla con acento español. Los conductores de 'Sálvame' lo encontraron interesante pues en España ella habla sin ningún dejo.

Además, Rodrigo González se refirió al programa Mujeres Arriba que tuvo en ATV, el cual salió del aire al año. Según Peluchín, esto ocurrió por bajo rating. Tras su participación, la actriz tomó su cuenta Twitter y calificó al conductor de 'miserable'.

"Ahí estás colgándote de mí. Mejor anda arreglar todos los juicios que tienes en Perú y deja de hablar mal de la gente de tu canal. Claro que ya no tienes programa y buscas como sea tus cinco minutos de fama. Gran miserable el tal peluchín", escribió Mónica Hoyos.

Mónica Hoyos llama miserable a Peluchín en Twitter (Fuente: Twitter) Mónica Hoyos llama miserable a Peluchín en Twitter (Fuente: Twitter)

Enterado de lo que escribió la actriz, Rodrigo González no dudó en responderle y se reafirmó en lo que había dicho. Incluso le reiteró que en Perú no triunfó nunca y que en España solo es conocida por hablar de su ex Carlos Lozano.

"En Perú no triunfaste en nada ¿he mentido? No tengo programa ya que renuncié. Lo hice con más de una década de éxito ininterrumpido. A ti te sacaron del aire por baja audiencia ¿recuerdas? Y aquí [en España] además de hablar mal de tu ex y de otra peruana por despecho ¿por qué se te conoce?", respondió Peluchín.

El presentador lamentó que Mónica Hoyos no acepte su pasado y manifestó que si fue al programa 'Sálvame' era para responder con la verdad. "Otra que tiene intolerancia a ser desenmascarada en sus cuentos. Si voy es para responder con la verdad a todas las preguntas, eso hice. Que te moleste es otro tema"

Mónica Hoyos no se quedó callada y mandó al conductor a entrar a Google para que revise todas las producciones en las que ha participado en Perú, recalcando que nunca llegó a 'hablar mal' de nadie.

"Jajajjajajajajajajjajajajaaja hablar mal de mi ex en Perú?? Si la gente en Perú, no sabe ni quien es mi ex... Date una pasadita por Google y así ves lo que hice en Perú, sin tener que hablar mal de nadie, no como tú que no te queda de otra. Un besito guapo", respondió.