FUEGO EN WILLAX. Un incómodo momento pasó este martes Rodrigo González cuando se comunicó en vivo con Monserrat Seminario, la esposa de Melcochita, para que hable sobre la emergencia que tuvo el cómico al ser internado en un hospital de Nueva Jersey por casi sufrir un derrame cerebral.

Todo comenzó cuando el conductor de Amor y Fuego le preguntó sobre las edades de sus tres hijas. “Mi hija Constanza tiene 12, Esperanza tiene 11 y Cecilia va cumplir en diciembre 8 años”, contestó. “¿12, 11 y 8 ya? Me acuerdo que nosotros hicimos la prueba de ADN”, dijo el popular Peluchín.

Fue en ese momento que Monserrat Seminario se indignó y mandó a callar a Rodrigo, ya que sus pequeñas estaban escuchándolo. “Cállate la boca que están al costado mis hijas... no seas tarado”, arremetió y calificó su comentario como una ‘tontera’.

“No son tonteras, tenemos imágenes pero este no es el momento de hablar de eso, no te molestes Monserrat”, dijo el conductor. “Eso ya pasó, yo tengo mis hijas alrededor que me están escuchando... no te das cuenta”, contestó molesta.

Rodrigo González le pidió que no se estrese y aseguró que ella fue quien hizo más bulla de su comentario. “Monserrat yo no he dicho nada malo, tampoco tengo que saber con quién estás cuando haces una llamada a nuestro show. No me hables como si yo hubiera querido hacer algo a propósito, de mala intención, cuando no es la realidad”, indicó.

“Si me vas a reprochar... llámame por otras cosas, no para estar molestando”, respondió la esposa de Melcochita.

Finalmente, Rodrigo González prefirió terminal la comunicación porque en sus palabras, Pablo Villanueva está más lúcido que ella. “Se le cruzó el cable a tu mujer”, le dijo al cómico, quien permaneció en silencio durante todo el enfrentamiento.

