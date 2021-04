INDIGNADO. Así se mostró Rodrigo González este lunes con las constantes apariciones de Ethel Pozo en la pantalla chica. Y es que la hija de Gisela Valcárcel está en tres programas todos los días de la semana.

“Magaly la ha bautizado como la ‘mosca muerta de Pachacamac’. Ya estamos empechados de tenerla en pantalla de lunes a lunes. No nos dejan descansar ni un solo día de Ethel. De lunes a viernes en América Hoy, los sábados en el programa de su madre y los domingos en Mi mamá cocina mejor que ya tuya”,arremetió el popular Peluchín.

En ese sentido cuestionó sus apariciones. “Parece que estuviéramos hablando de Ellen DeGeneris”, bromeó, al mismo tiempo que consideró que sus trabajos son gracias a ‘La Señito’.

“No tiene por qué convertirse en nuestra pesadilla diaria los sueños de tu hija”, dijo en referencia a Gisela Válcárcel.

TROME - Rodrigo González llama ‘mosca muerta’ a Ethel Pozo

ETHEL POZO DEFIENDE A YAHAIRA

Ethel Pozo también se pronunció sobre el caso de Yahaira Plasencia y la maletera. A diferencia de Janet Barboza, la conductora de ‘América hoy’ indicó que el apena mucho lo que está sucediendo con la salsera , pero precisó que no hará leña del árbol caído.

Sobre lo sucedido, la conductora de América Hoy indicó que la salsera ya asumió sus errores y que no deberían darle con ‘palo’. Además, precisó que ella misma tendrá que enmendar su mal accionar.

“Mi opinión es que no hay que hacer leña del árbol caído, me da muchísima pena porque conozco a la mamá de Yahaira, a Yahaira, me he declarado fan de su música. Entonces, darle ahora con palo, la verdad que no porque los hechos hablan por si solos. Ella misma está reconociendo que tomo la peor decisión, es responsabilidad de ella borrar estas imágenes”, dijo Ethel Pozo.