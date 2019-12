¡FUEGOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Luego del escándalo que se armó por el ampay donde se ve al novio de Alejandra Baigorria tocándole las partes íntimas a una mujer desconocida en una discoteca, hecho que él mismo confirmó y hasta justificó diciendo que estaba pasado de copas, el popular ‘Rey Arturo’ le escribió a Rodrigo González para deslizar que lo demandaría por difamación.

“Solo quería saber si estás afirmando en tus redes sociales que yo he sido infiel a Alejandra Baigorria? Porque muchas personas me están insultando y fomentando el odio hacia mi persona. Respeto tu trabajo, pero me han dicho a que ti te consta y afirmas que yo he sido infiel y otras cosas sobre mí. No he podido verlas todas tus historias”, dijo Arturo Caballero.

Peluchín no se quedó callado y le contestó con todo, pidiéndole que no se victimice y que afronte su responsabilidad. “Yo he puesto una foto y un video en el que demuestra que no tienes el mínimo respeto por tu novia, el final de la noche solo lo sabes tú. No te victimices, si todo el día presumes tu relación y sacas bastante ventaja de eso lo menos que puedes hacer es afrontar tus actos públicos. Si te dicen lo que te dicen es por consecuencia de tus actos, yo no soy Alejandra así que no intentes dar la vuelta con tu palabrería”, dijo el exconductor de Válgame Dios.

Rodrigo González le contesta con todo a novio de Alejandra Baigorria. (TROME)

El novio de Alejandra Baigorria continuó insistiendo en preguntarle a Rodrigo si había afirmado que era infiel. “Yo he expuesto unas imágenes de un comportamiento bastante incorrecto e inaceptable para alguien que está a punto de casarse”, dijo Peluchín.

“Has fomentado un odio en mi contra muy fuerte. Entonces, nunca afirmaste que yo le fui infiel a Alejandra Baigorria? Tampoco te consta?”, siguió Arturo Caballero. “De verdad que eres el real cara dura”, arremetió Rodrigo González.

“Bueno entonces no afirmas nada... Solo fue difamación. Gracias Rodrigo. Feliz Noche! Bendiciones”, finalizó el prometido de la rubia. “De nada sin vergüenza”, se despidió Peluchín.

