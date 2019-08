Peluchín sobre nuevo ampay a pareja de Silvia Cornejo: "La última vez le regalaron un auto por el amiste"

Rodrigo González 'Peluchín' ha dejado en claro que seguirá comentando sobre la farándula a través de sus redes sociales. El exconductor de 'Válgame Dios' publicó algunas imágenes en su cuenta Instagram sobre Sheyla Rojas y Silvia Cornejo.

Sobre la conductora de 'América Espectáculos', la ex figura de Latina dejó un mensaje que revelaría por qué motivo la 'bombón asesino' perdonó a su pareja, Jean Paul Gabuteau la primera vez que fue ampayado con otra mujer.

"La penúltima vez le regalaron un auto por el amiste. Esta vez, mínimo una camioneta de tres filas y de doble tracción. De otra forma, no lo perdones Silvia", escribió Rodrigo González.

Rodrigo González 'Peluchín' opina sobre Silvia Cornejo Rodrigo González 'Peluchín' opina sobre Silvia Cornejo

En marzo del 2019, el programa 'Válgame Dios' difundió unas imágenes de la pareja de Silvia Cornejo junto a su ex, Analía Jiménez en un restaurante en El Polo. Sin embargo, él le había dicho a la modelo que estaba en una reunión de trabajo en San Isidro.

Ante esto, la conductora de TV se presentó en el lugar y le armó un escándalo. Un mes después de lo ocurrido, la pareja retomó su relación y se les vio disfrutando de su romance. Incluso, hace una semana, Silvia Cornejo dijo que no era rencorosa y que lo que había ocurrido quedaba en el pasado.

"No soy rencorosa. Yo creo que si algo te molestó y lo supiste solucionar porque hablaste con la persona con la que tuviste problemas, no hay por qué tener rencor. Es feo vivir recordando cosas que ya dejaste atrás", declaró en ese momento la ex Miss Perú Mundo.