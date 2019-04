'Peluchín' afirmó que Jefferson Farfán debe estar haciéndose el harakiri al ver juntos a Mario Irivarren e Ivana Yturbe

Rodrigo González, ‘Peluchín’, afirmó que no duda que Mario Irivarren e Ivana Yturbe siguen juntos, después de pasar las imágenes, en su programa ‘Válgame Dios’, donde se ve que él llega en auxilio de la modelo, ya que al parecer su auto se averió, y luego se dirigen a la casa del ‘guerrero’.



“No me queda ninguna duda que Mario Irivarren e Ivana Yturbe siguen juntos y que Jefferson Farfán, en este tiempo, debe estar haciéndose el harakiri”, indicó.



Por su parte, Gigi Mitre señaló. “Les estoy diciendo que todo esto (el romance de Mario e Ivana) nunca terminó, que todo fue una ‘calentura’ del momento, que usaron a Farfán y Mario como un felpudo al que no le importa su dignidad, sigue ahí y remolcándole el carro a Ivana Yturbe”, indicó.



LE DESEA LO MEJOR



Por su parte, Janet Barboza dijo que Mario Irivarren e Ivana Yturbe son adultos y saben lo que quieren.



“En verdad, yo no quiero opinar más de ese tema porque siento que he tenido una versión, una historia de un lado, donde él (Mario) necesariamente no era el mejor partido, por decirlo así. Tanto Mario como Ivana ya son grandes, adultos y saben perfectamente lo que quieren”, dijo Janet Barboza.



“Yo siento que hay personas que aprenden más rápido de sus errores. Otras necesitan caerse más, sufrir un poco más para saber qué es lo que quieren finalmente. A veces el dinero no lo es todo”, agregó.



Finalmente, dijo que le desea lo mejor a Yturbe. “A Ivana la conozco desde los siete años, era compañerita de mi hija de colegio, le tengo cariño, espero que le vaya bien. Ya no quiero opinar más ni saber más de su historia de enredo de novela mexicana”, finalizó.