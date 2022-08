¡LA PARCHA! Rodrigo González se pronunció sobre las declaraciones de Fiorella Retiz, quien afirmó que la llamaron para trabajar en ‘Amor y Fuego’, pero ella los choteó porque no le gusta “ese tipo de periodismo”.

Según Peluchín, sí es cierto Renzo Madrid la contactó, pero eso fue hace dos años, antes del ampay con Aldo Miyashiro y que el equipo de trabajo nunca dio una aprobación. “No pasaste el último filtro”, dijo.

“El chico que le entrevista le dice: Te habrán llamado cuando recién ingresaron a Willax, no creo que te hayan contratado ahora y ella calladita. Ella no respondía para que no se especule”, dijo Rodrigo González.

Peluchin ‘ningunea’ a Fiorella Retiz: “Ni siquiera sabíamos que existías”

Asimismo, el conductor de Amor y Fuego, remarcó que ni él ni Gigi Mitre vieron un trabajo suyo y que solo la conocieron por ser la “trampa” de Aldo Miyashiro.

Peluchín ‘ningunea’ a Fiorella Retiz por decir que la llamaron de ‘Amor y Fuego

“Te habrán llamado cuando nadie sabía quién eras, cuando Renzo ni siquiera nos había hecho la propuesta. A quí las decisiones la tomamos en grupo. Ni Gigi ni yo llegamos a ver ningún material tuyo. Ni siquiera sabíamos que existías hasta que sabíamos que eras la trampa de Miyashir o ”, expresó.

