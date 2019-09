Peluchín: "No todos los bichos son moscas muertas, hay unos que se matan entre ellos. Solo hay que sentarse y esperar"

Rodrigo González 'Peluchín' no pierde el tiempo. Luego que el exconductor de 'Válgame Dios' dejara un misterioso mensaje en sus redes sociales sobre cómo identificar a las 'moscas muertas', el compañero de Gigi Mitre vuelve a la carga y envía otra publicación.

Y es que Cathy Sáenz, quien debutó en la conducción de Mujeres al Mando junto a Karen Schwarz, Jazmín Pinedo y Mirella Paz, fue consultada sobre el mensaje de Peluchín y ella aseguró no sentirse aludida por la descripción.

"Toda la descripción no va conmigo en ninguna de las características, quien me conoce sabe que yo no soy así, el resentimiento habla por sí solo. Finalmente, el que decidió irse fue él, no yo”, declaró a Ojo, la exproductora de Esto Es Guerra.

Ante esto, Peluchín aclaró con un video en Instagram sus palabras y aceptó que, en efecto, no todas las personas son 'moscas muertas', sino hay otro tipo de 'bichos' que se matan entre sí.

Rodrigo González sobre los bichos (Fuente Instagram)

"Voy a aprovechar el tráfico para decirle a algunos amigos de la prensa que no todos los bichos son moscas muertas. Hay bichos que se matan entre ellos. Solo hay que sentarse y esperar y si no, normalmente esa clase de bichos no duran más de 24 o 48 horas", dijo Rodrigo González.

En el pasado, el conductor se había referido como mosca muerta a Karen Schwarz, tras la polémica salida de Sofía Franco del bloque de Espectáculos por maternidad. La esposa de Ezio Oliva se quedó con el puesto y la ojiverde se retiró de Latina.

Rodrigo González sobre los bichos 2

Las declaraciones de Peluchín se dieron el mismo día que Cathy Sáenz debutó en Mujeres al Mando. Recordemos que él y Gigi Mitre renunciaron al canal luego de enterarse que ella estaba en conversaciones, hace un mes, con la gerente de contenidos.