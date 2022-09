¡NO LO PUEDE CREER! Rodrigo González lanzó fuertes criticas a Ethel Pozo por anunciar, a través de un comunicado, que su boda se realizará en estricto privado” y que habrán niños por lo que piede a la prensa respetar el momento.

“El desopilante, el hilarante, el molusco que tiene ¿Ahora quien piden privacidad? ¿Quién pide espacio? ‘la Fariselita’”, comenzó diciendo Peluchín.

Además, cuestionó a la hija de Gisela Valcárcel por mencionar que habrá niños en su matrimonio con Julián Alexander.

“¿Se casa Xuxa? dice especialmente “niños”, qué quiere manipular a la prensa, has hecho todo tu circo, has montado todo tu numerito, has lucrado con eso, has tenido contenido para todos tus shows de tu productora, y ahora dice: “Vamos a mantener el evento en privado porque hay niños””, señaló.

Peluchín sobre boda de Ethel Pozo y Julián Alexander: “Cuando uno quiere privacidad, lo hace siempre”

El conductor de Amor y Fuego enfatizó que fue Ethel Pozo la que compartió en redes sociales los preparativos de su boda y que, si ella hubiera querido privacidad, lo debió hacer desde el inicio.

Peluchín critica a Ethel Pozo por decir que su boda será privada

“Ahora la privacidad, cuando uno quiere hacer algo privado, lo hace privado siempre (…) Has hecho todo público, y ahora que pretendes, remar para morir en la orilla, no pues cariño, ahora no tienes derecho a pedir que, si alguien quiera ir a grabar”, expresó.

