Los conductores del programa Amor y Fuego”, Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, criticaron a Latina por contratar a Melissa Paredes como el nuevo ‘jale’ de “Mujeres al mando”.

La presentadora Gigi Mitre utilizó las cámaras de su espacio de entretenimiento para señalar que la decisión de Latina fue una “estrategia de desesperación”.

“Creo que no es momento de hacerse de un ‘jale’ (por Melissa Paredes) así, sobre todo por cuestión de imagen. Melissa tiene derecho a trabajar, le ofrecieron uno y ella ‘chapó’ la oportunidad... Siempre ‘jalarse’ a los que están en el ojo de tormenta podría funcionar, pero es una estrategia de desesperación”, comentó Mitre en “Amor y Fuego”.

Rodrigo González ‘Peluchín’ no se quedó callado y también se refirió al reciente ingreso de Melissa Paredes al programa “Mujeres al mando”.

“Qué feo es cuando un canal (Latina) tiene intentos desesperados por no perder el liderazgo. Si ella (Melissa Paredes) está llamando la atención, la solución no es sentarla para que los televidentes giren a mirarlos”, criticó ‘Peluchín’.

“A caso no se dan cuenta que a corto plazo continua siendo contraproducente. Aquí ya no importa la audiencia, sino la imagen del canal. Eso debe ser decisión de gente que no valora para nada el lugar donde trabaja o detesta a la empresa”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

Melissa Paredes habla sobre la casa de playa de Anthony Aranda

Melissa Paredes sobre casa de playa de Anthony Aranda https://www.latina.pe/noticias