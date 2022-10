CLARO Y FUERTE. Rodrigo González se pronunció sobre la advertencia que lanzó Andrea San Martín, quien afirmó que su abogado iniciaría acciones legales contra Amor y Fuego porque -según dijo- han “brindado información imprecisa” usando sus declaraciones.

“Tú más bien ten mucho cuidado con lo que haces”. “A nosotros no nos amenaces ni nos dejes tarea, cariño nuestro, no te preocupes por nosotros, preocúpate por tus escándalos que según tú nunca los haces y no los protagonizas”, comentó Rodrigo González.

Ante ello, el popular Peluchín afirmó que lo que realmente buscaría la ojiverde es desviar la atención porque solicitó el impedimento de salida del país a Juan Víctor, padre de una de sus hijas.

“¿Por qué desvía la atención que ‘si en Amor y fuego me preguntaron’? O sea, ella cree que esto tapa sus escándalos, ella cree que esto tapa lo que ella no quiere hablar, me peleo con ellos y el titular va a ser este, no el tema... de repente le molestó que el viernes expusieramos aquí la noticia de que Juan Víctor tenía impedimento de salida del país y ahora nos está buscando las cosquillas porque le estamos preguntando, qué habla en sus plataformas, de qué se queja, en qué momento se le ha cambiado algo, en qué momento se ha cambiado el sentido de lo que ha querido decir”, dijo.

¿QUÉ DIJO ANDREA SAN MARTÍN SOBRE AMOR Y FUEGO?

A través de sus redes sociales, Andrea San Martín se pronunció luego que un reportero de Amor y Fuego le abordó para recoger sus declaraciones.

“Después de ver como han pasado entrevistas pasadas, haciéndolas pasar como actuales. Brindando información imprecisa en más de una oportunidad...A partir de la fecha mi abogado Wilver Arica será quien se encargue de tomar las acciones que considere pertinentes a nivel legal y de manera directa respecto a dicho programa”, expresó.

