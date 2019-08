¿Rodrigo González 'Peluchín' y Gigi Mitre renunciaron a Latina por culpa de Cathy Sáenz? Aquí te lo contamos todo

Tras el anuncio de Rodrigo González 'Peluchín' que tanto él como Gigi Mitre renunciaron a 'Válgame Dios' por "desacuerdos profesionales" con Latina, ahora trascendió que Cathy Sáenz entraría al programa 'Mujeres al Mando'.

Según fuentes de Trome, después del programa de este lunes, Rodrigo González 'Peluchín' y Gigi Mitre se reunieron con Susana Umbert, gerente de producción de Latina, informando que Cathy Sáenz ingresaría al canal de Jesús María.



Esto no habría sido del agrado de Rodrigo González 'Peluchín' y Gigi Mitre, quienes mantienen una rivalidad-además de un juicio-con Cathy Sáenz.



En 2018, Cathy Sáenz le ganó juicio en segunda instancia a Rodrigo González, Gigi y al productor Renzo Madrid por señalar que había 'atrasado' a Tula Rodríguez y la calificó como 'Candy Mamacha'. Además, la productora pidió que 'Peluchín' le pida disculpas por todo el tiempo que le dedicó en televisión.



"Nosotros ganamos en primera y segunda instancia. Él tiene que pedirme disculpas. Me querelló, me difamó, tiene que retractarse", dijo Cathy Sáenz en ese entonces.



Ahora, Cathy Sáenz sería la productora y panelista de 'Mujeres al mando', algo que no habría agradado a Rodrigo González 'Peluchín' y Gigi Mitre, quienes pidieron explicaciones a Susana Umbert.



La gerente de producción de Latina no habría dado su brazo a torcer y prosiguió con su plan: que Cathy Sáenz se una a Latina en 'Mujeres al mando'. Sin embargo, Rodrigo González 'Peluchín' y Gigi Mitre habrían presentado su renuncia siendo aceptada por Umbert.