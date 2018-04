Rodrigo González: Hermano de conductor es entrevistado por Lourdes Sacín y hace graves acusaciones 

El hermano del conductor Rodrigo González, Carlos Martín Gonzalez Lupis, habló sobre la herencia de su padre en el programa Gente como uno. Carlos fue entrevistado por la periodista Lourdes Sacín.



Carlos Martín Gonzalez acusa a Rodrigo González de despojarlo de sus bienes. "Mi padre falleció el 24 de julio de 2013 y ningún año se han dignado a mandarme ni los cierres, ni los balances de ninguna de las empresas", contó el hermano de Peluchín.



Carlos Martín explica que vive en un departamento alquilado pese a que su familia posee 115 propiedades. "El departamento (donde vive Peluchín) lo compré yo, lo pagué yo durante diez años, pero como yo no era sujeto a crédito, mi padre se ofreció para ser garante", explicó el hermano del conductor.



El hermano del conductor precisa que el departamento donde vive Peluchín estaba a nombre de su papá, pero que fue él quien se encargó de pagar las cuotas. "Él no tuvo ningún reparo de meterse a vivir ahí con su pareja, ese departamento realmente es mío", denuncia Carlos Martín.



Carlos Martín explica que a él le tocaba el 16.6 por ciento de las pertenencias de su padre, sin embargo acusa de ambicioso a su hermano. "Pasa los 50 millones de dólares (las pertenencias de su padre) yo estoy pidiendo la partición y división", indica el hermano de Peluchín.



Carlos Martín dice que su hermano no le responde las cartas notariales. "Él salió a hablar pestes de mí persona, yo lo reto a que Rodrigo se haga un examen toxicológico y psicológico", precisa el hermano de Peluchín.



El hermano de Peluchín arremete contra el conductor