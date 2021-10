El Juego del Calamar se ha convertido en la producción más vista en la historia de Netflix; pero no tiene porque gustarle a todos. Este es el caso del conductor de Amor y Fuego, Rodrigo González, ‘Peluchín’, quien confesó que ‘le dio 20 minutos y lo apagó'.

En su sintonizado programa de todas las tardes, el conocido conductor de televisión reveló a su público su experiencia al ver la promocionada producción surcoreana, que en cuestión de meses ha ganado millones de fanáticos en el mundo.

“Le di 20 minutos de oportunidad y la apagué. No porque a todo el mundo le guste, me tiene que gustar. Cada uno tiene su experiencia, es como leer un libro y ver una película”, admitió el popular ‘Peluchín’

González se animó a recordar que en alguna oportunidad que acudió al cine con Gigi, tuvieron que retirarse de la sala de cina porque no les gustó la película.

“Si algo no captura nuestra atención, adiós. Entonces (Gigi) me dice no sé; además de perder la plata (de las dos entradas), vamos a perder dos horas viendo este mamarracho”, manifestó Rodrigo.

RODRIGO GONZÁLEZ LE RESPONDIÓ A ESPOSA DE MELCOCHITA

En tanto, ‘Peluchín’ le respondió a Monserrat Seminario, esposa de Melcochita; quien le dijo ‘no sean tarado’ porque él recordó que la paternidad del cómico fue puesta en duda hace unos años.

Al respecto, el conductor respondió al calificativo de la madre de familia. “Tarado es quien cree que puede burlarse de una persona adjudicándole una paternidad que no le corresponde con total impunidad. Nuestro show se encargó de desenmascararla en su momento y eso es algo que no se puede borrar. Si la señora se ofende es su problema no el mío”, manifestó en sus redes sociales.

EL JUEGO DEL CALAMAR HACE HISTORIA EN NETFLIX

Un total de 111 millones de personas en todo el mundo han visto la producción surcoreana de Netflix, lo que la ha convertido en la serie más vista en la historia de la plataforma de streaming, superando a otras producciones como ‘Bridgerton’, ‘Stranger Things’ y ‘La casa de papel.’

Debido a este gran éxito la presión sobre el creador de la serie Hwang Dong-hyuk ha crecido, en busca de realizar una segunda temporada. Pese a que en un primer momento aseguró no tener ninguna intención de hacerla, ahora ha reconsiderado esta decisión.

“Podría tomar ideas de los fans para ver que pasará con algunos de los personajes de El Juego del Calamar”, manifestó el productor en declaraciones a Hollywood Reporter.

