RESPONDIÓ CON TODO. Rodrigo González, el popular ‘Peluchín’, no se quedó callado y envió un contundente mensaje a Sergio Peña, quien catalogó su programa como “basura” e incluso pidió que lo saquen del aire.

“Que mañana saquen algo esos programas basura, quiero ver... (…) ‘Peluchín’ sigue sacando estupideces”, agregó indignado en otro momento de la transmisión.

Ante ello, el conductor de ‘Amor y Fuego’ indicó que el futbolista estaría molesto porque fue su programa el que sacó el ampay de su esposa Valery Revello entrando a un hotel con un tablista.

“Entiendo que ver a tu pareja entrando al hostal Lucho debe ser algo que no te ha gustado mucho, pero de eso yo no tengo responsabilidad , no la tomes contra mí, cariño. Aquí hemos puesto las consecuencias de los actos de ustedes”, afirmó.

Asimismo, González recalcó que él no tiene nada que ver “en los idas y vueltas” entre Sergio Peña y Valery Revello.

“Yo no tengo nada que ver en eso, no tengo nada que ver en tus idas y vueltas, en que, si estaban separados, si te quiere, si te va perdonar, si te dolió, si está despechado, si te da igual, ese no es nuestro tema... si nosotros tenemos las imágenes, las ponemos al aire”, indicó.

