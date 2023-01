Gino Pesaressi realizó un video en redes sociales, donde explicó cómo nació su enemistad con el conductor Rodrigo González ‘Peluchín’. Según dijo el bailarín, el presentador de Willax TV “no lo quiere” porque él tiene una estrecha amistad con Kathy Sáenz.

“Peluchín me tiene mala leche porque soy muy amigo, de Kathy Sáenz y como ese pata odia a Kathy Sáenz, cada vez que tiene chance, me da a mí, creyendo que la va a herir a ella o que me importan sus comentarios”, explicó Gino a sus seguidores.

Además, Pesaressi indicó: “Nadie ve Willax, solo él creo que lo ve, como en su ‘Instagram’ lo siguen, él cree que su ‘Instagram’ es la televisión nacional, pobrecito. Ni su mamá lo ve en Willax”.

Este crudo comentario no pasó desapercibido por ‘Peluchín’, quien decidió refugiarse en sus seguidores. A través de un historial de Instagram, el conductor le pidió a sus fans que envíen comentarios para leerlos en el programa en vivo de “Amor y Fuego” y una usuaria llamó “mosco muerto a Gino Pesaressi.

“Gran familia, dejen aquí sus mensajes para ser leídos en el show: ‘Respóndele al mosco muerto del Gino. Anda haciendo casting y qué mejor que meterse contigo’” , se pudo leer en un historial de Instagram.

Rodrigo González ‘Peluchín’ le responde a Gino Pesaressi. (Foto: @rodgonzalezl).

“AMOR Y FUEGO” REGRESA CON PROGRAMAS EN VIVO

El lunes 9 de enero arrancan los programas en vivo de “Amor y Fuego” con Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre por la señal de Willax TV.

“Tanto de qué rajar: La boda de Brunella (Horna), la Farisela (por Gisela Valcárcel) con La Linares y Jazmín Pinedo de novia”, anticipó el conductor en redes sociales.

Rodrigo González ‘Peluchín’ regresa a la TV con "Amor y Fuego". (Foto: @rodgonzalezl).

