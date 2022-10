SE ECHÓ PARA ATRÁS. Rodrigo González sorprendió a los televidentes de ‘Amor y Fuego’ al llamar EN VIVO a Ethel Pozo, sin embargo, cuando pensaba que no iba a contestar, la hija de Gisela Valcárcel respondió, pero al escucharlo inmediatamente cortó.

“ ¿Hola, Ethel? ¿Me vas a cortar? Soy Rodrigo y estamos en directo en Amor y Fuego ”, fueron las palabras de ‘Peluchín’ luego que Etherl Pozo respondiera con un ‘¿Aló?’.

“ Aló, dijo, qué pasó fariselita, ¿estás arrugando? ¿Por qué cortaste? ¿Tienes algún tema que no te gustaría hablar? ¿Nos odias? Porque tú siempre has dicho que ‘yo no me tomo en serio lo de Rodrigo, es un gran profesional, es un capo’, ya pues, contéstame. No seas farisela”, arremetió el conductor.

Previo a la llamada, Rodrigo González llamó varias veces a la conductora de ‘América Hoy’, pero esta no contestaba. El presentador quería conversar con ella sobre los polémicos temas de la farándula como por ejemplo los personajes de ‘El Gran Show’.

TROME | Rodrigo González llama EN VIVO a Ethel Pozo

ETHEL POZO DISCUTE EN VIVO CON LEYSI SUÁREZ

La conductora Ethel Pozo explotó esta mañana con la bailarina Leysi Suárez por las desafortunadas declaraciones sobre el aspecto físico de Giuliana Rengifo. Ambas se enfrascaron en una polémica discusión.

“ Te has burlado de si sube o no, yo no soy amiga de Giuliana Rengifo, no debemos dirigirnos hacia una mujer así . Ahí debe de quedar que te rectifiques y no justifiques, no puede ir agrediendo a la gente con su peso”, dijo Ethel.