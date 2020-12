Rodrigo González desató su furia contra Phillip Butters, su compañero de canal, por una bromas de mal gusto que realizó en su programa ‘Combutters’. Pese a que ambos trabajan en Willax, el popular ‘Peluchín’ no se guardó nada y arremetió con todo.

En la última edición del programa ‘amor y fuego’, Rodrigo González dijo sentirse muy molesto o incómodo pues Phillip Butters siempre ‘lo agarra de punto’ con bromas que hacen referencia a su opción sexual.

Rodrigo González dijo que no permitiría que Phillip Butters haga ese tipo de bromas en su programa , hecho que ha generando un fuerte enfrentamiento entre los dos personajes más notorios de Willax.

“Cada vez que hace un chiste relacionado a un ‘mariquita’, tiene que ser ‘Peluchín’ tu referente. Hermano, que yo mismo me ría de mí, todo bien. Está bien que estés trabajando en el mismo canal. Si tu tienes la libertad de hacer esos comentarios, burlarte y te las permiten. Perfecto. Ya van varias veces y eso no me gusta”, comentó Rodrigo González sobre su compañero de canal.

“Qué tú lo uses como referencia para burla con ese tema, seguramente a la gente como tú le parece entretenido, pero a mí no. Qué yo me ría de mí, ok. Tú no te vas a venir a reír de mí en este aspecto (...) Ya me tienes hasta las cejas”, dijo muy molesto.

