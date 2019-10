¡FUEGO! Peluchín le responde a Cathy Sáenz, la tilda de 'mamarracho' y 'hacedora de realities pedorros" | VIDEO

¡Se mandó con todo! Rodrigo González 'Peluchín' apenas regresó a Perú decidió responderle a Cathy Sáenz por sus declaraciones en la conferencia de prensa de la presentación de Pataclaun.

Tal y como lo había anunciado, el exconductor de ' Válgame Dios' se despachó contra la recordada 'Mamacha' narrando los hechos como si se tratara de una fábula. "He regresado de viaje con ganas de convertirme en una especie de narrador de cuentos".

A través de una serie de videos en su Instagram, Peluchín citó algunas de las frases que declaró Cathy Sáenz a los medios sobre los calificativos que él ha tenido en el pasado sobre ella y desde que asumió la conducción de 'Mujeres al Mando'.

"Entonces dices: 'Espero que todas las mujeres se unan porque yo he sido víctima de agresión'. ¿Víctima de agresión? ¿Tú que has sido la mayor hacedora de realities pedorros en donde pones a todas las mujeres ahí, llevando a la que se metió con el ex, al ex para que la agredan, le insulte, le invente historias, para que la ridiculicen en cámaras ¿Tú vas a hablar de agresión?", declaró Peluchín.

Rodrigo González le recordó a Cathy Sáenz cuando su padre escupió a Kathy Sheen, reportera de 'Amor Amor Amor', hace algunos años y le pidió ser consecuente con lo que hablaba y no pida solidaridad cuando ella no la ha tenido con otras personas en su época de productora.

"¿Una persona que tiene un padre que escupe a reporteras va a hablar de agresión? Tampoco te veo muy solidaria de género. Ahora resulta que las opiniones adversas hacia los criticados son agresión", indicó Peluchín.

El conductor dejó lo más fuerte para el final: calificó de 'agresión' al hecho de que Cathy Saenz esté como conductora y lamentó que esté al frente del proyecto de Pataclaun, un icono de humor peruano.

"Agresión es que nos pongan a un personaje sin gracia, sin talento, de protagonista de una serie mítica del humor peruano y que encima metas al chibolo que se está beneficiando también actuando ahí. Eso es agresión, eso es ser mamarracho, pero bueno, cualquier parecido con la realidad, es pura y dura coincidencia", finalizó.