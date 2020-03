Rodrigo González “Peluchín” reapareció en la pantalla chica tras ausentarse 7 largos meses. En entrevista con Magaly Medina, el exconductor de Latina de se refirió a su distanciamiento con la periodista de ATV y sobre algunos personajes de la farándula local.

El momento romántico de la conversación llegó cuando Magaly le consultó a Rodrigo sobre su actual situación sentimental tras haberse separado de Sean Rico.

Ante la consulta pública, la exfigura de Latina se mostró nerviosa, pero finalmente se refirió al respecto. “Hay cosas que en televisión no me gusta decir... Hay algo que me encanta del mundo de las plataformas digitales porque hay gente que te quiere seguir, sabe cómo es tu contenido y sabe cómo es tu manera de ser. Ellos van y te buscan... Sin embargo, en la televisión entran de todas partes, quienes te quieren y no te quieren. Entonces yo mi vida privada la prefiero mantener ahí”, señaló.

Magaly Medina no se quedó satisfecha con la respuesta de su colega y le insistió: “Tú quieres saber todo lo que hace la gente en su vida privada, pero tú no quieres".

Rodrigo se mantuvo firme y se negó a revelar algún nombre. “¡Para que veas Magaly! Se puede hacer el carrusel y no te tienen que dar vuelta. Puedes estar muy expuesto ante el mundo todos los días, pero si tú quieres reservar algo, sí se puede hacer", sentenció.