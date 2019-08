Rodrigo González 'Peluchín' sobre su salida de Latina con Gigi Mitre: "La única responsable es Susana Umbert"

Tras la renuncia de Rodrigo González 'Peluchín' y Gigi Mitre de Latina por el ingreso de Cathy Sáenz a 'Mujeres al Mando' (aunque aún no ha sido contratada), el ahora exconductor de 'Válgame Dios' hizo un enlace en vivo desde su Instagram, culpando específicamente de su salida a Susana Umbert, gerenta de producción del canal. Esta noticia ya había sido confirmada por Trome hace unos días.



Rodrigo González 'Peluchín' contó que recibió un mensaje el lunes por la mañana de Gigi Mitre para que vea 'Mujeres al Mando'. En él estaba Cathy Sáenz, algo que fue del desagrado de ambos conductores.



"Vi a una persona (Cathy Sáenz) que es no el tema ahora, que no es la protagonista de la noticia, pero es una persona que nos enjuició a mí, al canal y a Gigi Mitre, aunque ella fue absuelta, (me quedó claro) que la consigna de esta persona siempre fue hacer daño a todos", comenzó su transmisión Rodrigo González 'Peluchín', no sin antes agradecer a sus fans que se conectaron en Instagram.



Rodrigo González 'Peluchín' se refirió a Cathy Sáenz, aunque no la nombró y comentó que tiene que ir a firmar todos los meses al Poder Judicial.



"Tengo que pagar una multa en solidaridad compartida con Latina, pero cuando esto ocurrió (el canal) me dejó un poco a mi suerte, pero asumo las consecuencias de las cosas que he hecho si la justicia así me lo manda, lo acato", prosiguió Rodrigo González 'Peluchín'.

Rodrigo González indicó que la "única responsable" de su salida de Latina es Susana Umbert, gerenta de producción de Latina, quien no dio su brazo a torcer cuando tanto 'Peluchín' como Gigi Mitre expusieron por qué no deseaban que Cathy Sáenz estuviera en el canal de Jesús María.



"Uno que ha sido camiseta por 10 años (...) pero ese respeto por el conductor se perdió. La única responsable es Susana Umbert, ella es que toma las decisiones", dijo Rodrigo González 'Peluchín'.



'Peluchín' explicó la salida de Gigi Mitre y él de Latina. (Video: Instagram)

Rodrigo González 'Peluchín' agregó que 'Mujeres al Mando', donde estuvo Cathy Sáenz como invitada este lunes le pertenece a Susana Umbert.



Rodrigo González 'Peluchín' tuvo una breve conversación con Susana Umbert sobre el ingreso de Cathy Sáenz, pero la productora le dijo, según 'Peluchín', que no tenía por qué importarle a quién contrataba.



"Cómo una persona que te dice que te admira junto con Gigi Mitre, te puede dar una puñalada, puede hacer sentir de esa forma a tus conductores que lo dieron todo", sostuvo Rodrigo González 'Peluchín'.



Rodrigo González 'Peluchín' contó que Gigi Mitre estaba muy molesta por eso decidió no ir, pero la convenció para exponer por qué no querían que ingrese Cathy Sáenz a Latina.



"Le dijimos cómo nos sentíamos a Susana Umbert, pero no le importó, dijo que ella ya tenía una decisión tomada (...) que (Cathy Sánez) podía ser contratada", mencionó Rodrigo González 'Peluchín'.



Según Rodrigo González 'Peluchín', la gerenta de producción de Latina no los hizo "sentir valorados" y decidieron dar un paso al costado, lo cual fue aceptado rápidamente por Susana Umbert.



"Yo tengo una demanda penal (con Cathy Sáenz) y mi propia casa (Latina) le da trabajo", confesó Rodrigo González 'Peluchín'.



Para el ahora exconductor de 'Válgame Dios', a Susana Umbert le interesa tener todas las producciones de Latina



"Éramos el único programa que quedaba desde Frecuencia Latina, pero como no pertenece a su productora, no somos su prioridad", concluyó Rodrigo González 'Peluchín', agradeciendo a sus seguidores por los 10 años que siguieron tanto a él como a Gigi Mitre en Latina.