Le mandó su chiquita. Gabriela Herrera se presentó el viernes 13 de enero en ‘Amor y fuego’, para hablar acerca de su paso por ‘El gran show’. Es así que terminada la entrevista, Rodrigo González y Gigi Mitre aprovecharon la presencia de la bailarina para arremeter en contra de Gisela Valcárcel.

Todo ocurrió cuando los conductores del programa de espectáculos anunciaron que Gabriela iba a bailar en el escenario. Al terminar con su presentación, Rodrigo le entregó una copa similar a la del reality de baile de la ‘Señito’.

“Gabriela te la mereces,la copa es suya. Se nota cuando una persona pisa la pista de esta manera, te deseamos lo mejor en tu carrera, hay gente que piensa que con esto te han cerrado las puertas, porque así es la farisela, de todas las producciones de América Televisión”.

‘Peluchín’ se burla de Gisela y le da la copa de ‘EGS’ a Gabriela Herrera: “Te la mereces”. Video: Willax

Gabriela Herrera revela qué le dijo Gisela Valcárcel antes de ser expulsada de ‘EGS’

La bailarina narró cómo fue la última comunicación que mantuvo con Gisela Valcárcel, esto luego que fue retirada de ‘El gran show’: “La última vez que tuve contacto fue el día que el programa no salí, esa semana me llamaron. ¿Directamente con ella? Sí, con ella”.

Además, indicó que en esa comunicación la popular Señito no le dijo textualmente que ya no estaría sino que había afectado su concurso. “(¿Te dijo que ya no ibas a estar más en el show?) No, me lo dijo directamente así, me dijo: “Ay perjudicaste mi show””, expresó.

