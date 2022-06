Rodrigo González no se quedó callado luego que Mónica Cabrejos asegurara que su mensaje sobre el karma no fue para él y la situación que vivía con la Polícia por las denuncias que tiene de Cathy Sáenz, Susana Umbert y Karen Schwarz. ‘Peluchín’ respondió fuertemente a la escritora.

Mediante su cuenta de Facebook, el conductor de ‘Amor y Fuego’ remarcó que en ningún momento la mencionó en su discurso durante su programa EN VIVO. Según dijo, a diferencia de ella, él no habla con indirectas.

“¿En algún momento la mencioné? Ah, ya entendí. Se sintió aludida. “No hablo con indirectas” dice, la que ha hecho de la indirecta, la única y principal arma de marketing de sus libros pedorros . A ver, cariño, un poquito de por favor”, escribió recibiendo el apoyo de sus seguidores.

Cabe precisar que Rodrigo González se refiere al último libro de Mónica Cabrejos donde cuenta pasajes íntimos con personajes de la farándula a quienes acusa de acoso sin nombrarlos.

Rodrigo González envía mensaje a Mónica Cabrejos. Foto: Facebook.

¿QUÉ DIJO MÓNICA CABREJOS SOBRE PELUCHÍN?

En una entrevista con El Popular, la escritora Mónica Cabrejos aseguró que no tiene nada a favor ni en contra de Rodrigo González, pues ha tenido oportunidades de demandarlo por ciertas expresiones, pero prefirió no hacerlo porque entiende “el negocio”.

La conductora de ‘Al Sexto Día’ señaló que el mensaje del karma no fue directo a ‘Peluchín’, en ese sentido, remarcó que está muy sensible .

“ Debe ser (que está sensible), porque de otro modo no entiendo por qué me ataca. Los que me conocen saben que siempre pongo el karma. Mira, para pelear se necesitan dos y no estoy para eso, nunca lo mencioné ”, dijo.