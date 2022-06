¡SE PRONUNCIÓ! Rodrigo González reapareció en redes sociales luego que, el último viernes 3 de junio, la PNP lo buscó en su casa y Willax TV para detenerlo. El conductor de ‘Amor y Fuego’ agradeció las muestras de solidaridad de su público y de personales de la televisión, como Magaly Medina.

A través de Instagram, ‘Peluchín’ escribió un breve mensaje. “Es en las situaciones de revés, donde te das cuenta de quienes están contigo. Infinita gratitud por el soporte y las emocionantes e innumerables muestras de amor que me han hecho llegar”, señaló.

Además, en el avance de ‘Amor y Fuego’ se puede escuchar que este lunes 6 de junio ‘Peluchín’ regresará a la conducción de su programa, junto a Gigi Mitre, quien calificó de “injusta y arbitraria” el intento de detención de su amigo y compañero.

“Él ha ganado, ha sido archivado (los casos de Cathy Saenz y Susana Umbert), que quede claro eso, él en ningún momento dijo la palabra mataprograma, ni chusca, ni mosca muerta, ni nada. Dijo que de estos casos en los que me he visto señalado como maltratador, yo me voy a defender“, manifestó.

Programa de Rodrigo González incluyó palabras de Magaly Medina sobre su intento de detención

En el avance de ‘Amor y Fuego’, se puede ver las declaraciones de varias personalidades de la TV, incluida la de Magaly Medina, quien a pesar de las diferencias con ‘Peluchín’ salió al frente para defender la libertad de expresión.

“Mi solidaridad, somos colegas, estamos en lo mismo y no podemos permitir que se vulneren nuestros derechos más elementales. Ya el lunes nos volvemos a pelear Rodrigo”, indicó la ‘urraca’.

Rodrigo González regresará a la TV tras ser buscado por PNP (Video: Willax)

