LE HACE LEÑA. Rodrigo González se unió a la larga lista de críticos que tuvo Gisela Valcárcel en la final de ‘La Gran Estrella’ por lucir un extravagante look. El conductor de ‘Amor y Fuego no dudó en burlarse de la ‘señito’ al compararla con la ‘bella genio’ debido a la cola alta que se puso.

“La colita de qué era, ¿de los Rugrats, de mi bella genio?, de qué era. Bueno, la farisela siempre dando que hablar aunque tenga que ponerse lo que sea en la cabeza ”, dijo.

El popular ‘Peluchín’ aseguró que la conductora de televisión no ha mejorado con su imagen y que incluso su propio staff le habría recomendado “disfrazarse todos los fines de semana” en su programa.

“Ya cuando sales con eso en la cabeza quiere decir ‘hablen de mí’. Me parece que quizás es una buena salida que alguien disimuladamente le ha dado... Ya sabemos cómo es Gisela, capa, conocedora de su trabajo, copiadora, astuta, pero lo que sí hemos visto a lo largo de estos años es que no ha evolucionado sino involucionado su imagen, su look , debe ser que la gente que la asesora no tiene manera de hacerla salir de lo que le gusta”, dijo.

JAZMÍN PINEDO RESPALDA A GISELA

APOYA A LA GISE. Jazmín Pinedo ha demostrado tener afinidad por Gisela Valcárcel. Pese a las críticas que ha recibido la conductora por el peinado que se hizo para la final de ‘La Gran Estrella’, la conductora de ‘Más Espectáculos’ y su partner Choca decidieron respaldarla.

“A mí también (me gustó), uno se puede poner lo que le da la gana, si a ti te gusta, si a mi mañana me provoca ponerme un plátano en la cabeza me lo pongo pues . Total, a mí me tiene que gustar, no a otra persona. Estrategia publicitaria se llama eso, es más, mañana todos en América deberíamos venir peinados así, todas las chicas con cola”, acotó.