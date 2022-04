La reaparición de Aldo Miyashiro en “La banda del Chino” para dar su descargo tras el ampay que protagonizó con Fiorella Retiz -con quien se dio apasionados besos en casa del periodista Óscar del Portal- y que fue emitido en el programa “Magaly TV: La Firme”, captó la atención de los televidentes la noche de este miércoles.

Uno de los más interesados en escuchar lo que tenía que decir el aún esposo de Érika Villalobos fue Rodrigo González, ‘Peluchín’, quien se conectó con sus seguidores de Instagram a través de un Live para comentar y dar su punto de vista sobre las disculpas públicas que ofreció a todos los afectados con su accionar.

El presentador cuestionó que el canal no lo suspendiera, como pasó en otros casos, y cuestionó su falta de argumentos. “Ni a la Sheyla (Rojas) ni a la Melissa (Paredes) les hicieron eso ¡Fuera!... Se va a tomar unos días (alejado del programa). Hijito se terminó, ya ¡Chau!... Ya no sabe qué cara*** decir, te hubieran puesto un pronter”, dijo.

“No voy a decir que consumí alcohol (y que por eso besó a su excompañera) pero lo digo (sonido de pito)... ¡Tremendo pendejazo!... ¡Zorro viejo!... Pero no pensaste que te iban a descubrir, (a su equipo) que te apoyan en todas tus pendejadas siempre”, agregó.

Debido a que en más de una oportunidad defendió a Retiz y pidió que no se le eche la culpa de lo ocurrido, ‘Peluchín’ no se aguantó e indicó: “¡Uy no! Saca cara por la reportera, son varias veces que habla de ella”; y cuando Miyashiro pidió que no se metan con su familia dijo: “Está retando”.

Finalmente, el amigo y compañero de Gigi Mitre en “Amor y Fuego” le advirtió al actor: “Cuídate tú hermano que esta noche no vas a poder entrar a tu casa (...) Me voy a dormir un poco confundido mis amores... Mañana los espero en Willax TV.

Aldo Miyashiro es ‘ampayado’ besando a Fiorella Retiz en la casa de Óscar del Portal

