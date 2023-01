Samahara Lobatón fue la invitada de Rodrigo González y Gigi Mitre el miércoles 11 de enero, en donde habló acerca de su relación con Youna, los altercados que tuvo con la prensa y los últimos retoques estéticos que se realizó.

La hija de Melissa Klug reveló deseaba labios más gruesos, por tal motivo se puso ácido hialurónico en la boca. No obstante, durante la entrevista ‘Peluchín’ pudo apreciar que la Samahara tenía los labios hinchados.

“¿Así se te va a quedar o está hinchada?”, le preguntó Rodrigo González, a lo que Samahara respondió que ese era el resultado final.

“¿No tienes miedo de caer en el exceso de cirugías?”, le preguntó Gigi Mitre.

“En realidad, yo no tengo muchas cirugías, ya no pretende hacerme nada más, allí quedó. En lo que es mi rostro, allí quedó. Yo no tenía muchos labios, más que todo me tocaron en la parte de arriba”, respondió la hija de Abel Lobatón.

Samahara jura que no se hará más retoques: “Ya no pretendo hacerme nada, ahí quedó”. Video: Willax

