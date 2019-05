¿Milett Figueroa vetó al programa de Peluchín de la conferencia de prensa de la obra Pantaleón y las Visitadoras?

Milett Figueroa vive una nueva etapa de su vida desde que inició su carrera como actriz. Sin embargo, el pasado farandulero aún la persigue. El programa Válgame Dios conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre decidió asistir a la conferencia de prensa de la obra que protagoniza, pero no pudieron entrar.

Según la reportera del programa de Latina, todos los medios de prensa, así como equipos de otros programas del mismo canal, pudieron entrar al teatro Peruano Japonés para la conferencia de la obra 'Pantaleón y las Visitadoras' que protagoniza Milett Figueroa.

Pero cuando la reportera y el camarógrafo de Válgame Dios dio sus datos para entrar, les negaron el ingreso, diciendo que no estaba en la lista de medios de prensa.

"Vinimos muy temprano a la conferencia de prensa, exactamente 10:30 en punto tal y como decía en la publicación de Facebook. Mostramos nuestra acreditación, mandamos el correo y sin embargo cuando llegamos a la puerta nos dicen: 'Disculpen, 'Válgame Dios' no está (en la lista) para que pueda ingresar al musical'", declaró la reportera.

Ante esto, Peluchín se preguntó si es que el tema era solo contra Válgame Dios, pues dudaba que el equipo de producción de la obra de teatro o el elenco de actores tenga en contra de ellos, cuando la única que ha mostrado antipatía por ellos es Milett Figueroa.

"La única que podría tener algo contra nosotros, o ha mostrado alguna antipatía, es Milett", declaró Peluchín. El conductor manifestó que lo único que haría la reportera era preguntar por la obra y preguntar sobre algunas cositas que se dan en su programa de entretenimiento.

"Lo único que queremos es para hablar de la obra y para hablar de unas cositas que ahí ocurren de las que nos encanta hablar. No siento que hagamos más que ironizar y damos las opiniones. Me parece exagerado y sobredimensionado y hasta ridículo. Me importa menos que un pimiento que no nos dejen entrar", puntualizó Rodrigo González.