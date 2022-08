¿CÓMO? Rodrigo González y su novio Salvatore podrían dar un siguiente paso a su relación. Durante el programa Amor y Fuego, Gigi Mitre quedó impactada al conocer la respuesta sobre una posible boda entre Peluchín y su pareja.

Todo inició cuando los conductores se encontraban comentando sobre parejas y el amor, cuando de pronto Peluchín se animó a preguntar sobre la situación sentimental de su compañera a Siri, asistente de iPhone, y este respondió: “Gigi tiene novio” (Rodrigo: ¿Y está muy enamorada?) Gigi está muy enamorada” .

Pero todo no quedó ahí porque Gigi también le hizo preguntas: “ ¿Siri Rodrigo se va casar? Muy pronto (Gigi Mitre: Waaa)”.

Peluchín se quedó sorprendido con la respuesta y solo atinó a reírse. “ P or favor, yo no soy ya fariselita (…) me he puesto nervioso y todo” , agregó.

Rodrigo González viajó a Tarapoto junto a su novio y familia

Durante las Fiestas Patrias, Peluchín aprovechó para darse una escapada de Lima junto a su pareja Salvatore y su familia.

En Instagram, el conductor de TV compartió fotos de sus aperitivos como un suflé de chonta, ceviche de paiche y el clásico juane.

