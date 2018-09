Los personajes de la TV siempre cuidan su imagen y físico para mostrarse casi perfectos frente al público. Muchas de estas figuras se someten a algunos arreglitos con ayuda del bisturí y los cambios en el tiempo son evidentes. Por eso, el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre analizó a varios que pasaron por el quirófano.

Actores, chicos reality y modelos son algunos que han sufrido cambios desde el inicio de su carrera en TV. Por ese motivo, cuando el programa Válgame Dios le dio el pase a Jazmín Pinedo para que hable de Tengo Algo Que Decirte, Rodrigo González y Gigi Mitre conversaron sobre las operaciones

Rodrigo González: ¿Cuántos años tienes?



Jazmín Pinedo: Yo tengo 28 años.



Rodrigo González: 28 añitos. Por favor.



Jazmín Pinedo: Me faltan unos 20 años para intentar hacer eso (quitarme las costillas) Nunca me he operado nada, más que una sola vez de las bubbies.

Al escuchar esto, Rodrigo González le preguntó si estaba segura que solo había sido una cirugía. Por eso, Jazmín Pinedo aprovechó para hacerle una pícara propuesta para que él confíe en su palabra y no le quepa ninguna duda.

Jazmín Pinedo y Rodrigo González

Rodrigo González: ¿Eso es todo?



Jazmín Pinedo: Eso es todo. Lo juro. Si quieres me revisas.

Esta respuesta tomó por sorpresa a Gigi Mitre y Peluchín, quienes estallaron en risa ante la proposición de Jazmín Pinedo. La compañera de Rodrigo González incluso le dijo a la chinita que el día de mañana se pusiera bikini.

Jazmín Pinedo, entre risas, dijo que no podía hacer eso porque le faltaba color, pero insistía en que le revisaran todo el cuerpo y hasta podían tocarla sin ningún problema. Al escucharla, Rodrigo González volvió a estallar en carcajadas.

