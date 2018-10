Rodrigo González se pronuncia sobre su relación con Magaly Medina tras discrepancias por Tilsa Lozano

En las últimas semanas, Rodrigo González, ‘Peluchín’ y Magaly Medina tuvieron diferentes puntos de vista sobre el tema de Tilsa Lozano y su entrevista con Peluchín en exclusiva tras el ampay a Miguel Hidalgo.

Ante esto, se especuló sobre una posible enemistad entre Magaly Medina y Rodrigo González. En entrevista con Trome, el conductor desmintió que exista un distanciamiento con su amiga y madrina de TV.

“¡Cómo va a existir una enemistad! No. La quiero mucho, no nos vemos con frecuencia porque cada uno tiene su vida, pero el cariño y la amistad están intactos. No estar de acuerdo con algo no significa estar de enemigo con alguien”, indicó Rodrigo González, quien ayer acudió a sufragar.

¿Qué te parecen sus ‘dimes y diretes’ con Tilsa Lozano?

Sabemos que no son amigas y no me meto en eso, así como ella tampoco lo hace en mis temas con otras personas. Somos personas diferentes, no siempre estamos de acuerdo. El hecho de ser amigos no significa coincidir en todo.

¿Hay una presión por la sintonía de tu programa ‘Válgame Dios’?

​Siempre hay una presión, pero estamos muy contentos con los resultados de la audiencia y con lo que estamos haciendo.