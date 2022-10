Rodrigo González y Gigi Mitre estaban pasando una nota de Austin Palao en Amor y Fuego cuando se reportó el temblor de 5.9 grados que tuvo como epicentro Ica. Los conductores del programa de Willax se mostraron sosprendidos, ya que no sintieron el fuerte movimiento sísmico.

“Durante la nota ha habido un fuerte temblor, nosotros no lo hemos sentido, pero toda mi familia, mis amigos, mis rodriguistas me escriben por todas partes. Ha sido en Ica, de 5.9, o sea casi 6 grados. A la gente de Ica esperamos que todo esté bien... ya se iba octubre sin temblores fuertes, dicen que siempre hay, pero que podamos haberlo sentido ”, acotó el conductor.

Asimismo, se refirió al cambio climático y resaltó que hace unos días se reportaron nueve grados de temperatura en pleno octubre, ya en primavera. “Esperemos que no haya nada que lamentar, hasta el momento no ha habido noticias, pero un temblor de casi 6 grados en Ica y en Lima se ha sentido fuerte, aquí no lo hemos sentido porque estamos viendo cosas, transladándonos de acá para allá, pero dicen que se ha sentido y muy fuerte”, expresó el popular Peluchín.

Rodrigo González espera que todo esté bien con las personas de Ica, luego del fuerte temblor que se reportó esta tarde y se sintió en Lima.

MÁS SISMOS EN ICA

Según los diversos reportes que ha lanzado la cuenta del IGP, se ha podido observar que, durante el día, la región de Ica ha sufrido nueve sismos detectados.

El primero de ellos se reportó a las 4:11 de la mañana. Con una profundidad de 10 km, tuvo una magnitud de 5.1 grados en la escala de Richter.

Luego de ese, se volvieron a reportar movimientos a las 4:16 a.m., 5:56 a.m., 7:19 a.m., 9:21 a.m., 1:17 p.m., 1:52 p.m., 2:16 p.m. y 2:19 p.m.

