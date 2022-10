La famosa ‘Pantera Chalaca’ le envió tremenda advertencia a Rodrigo González luego que Amor y Fuego difundiera el escandaloso ampay de Rodrigo Cuba en una fiesta en Piura, donde se le ve muy cariñoso con una jovencita pese a estar en una relación con Ale Venturo, quien está embarazada de su primer hijo juntos.

Fue el mismo conductor de Willax quien difundió la amenaza del famoso personaje de las redes sociales. “Este mensaje va para tí Peluchín, oe que te pasa compadre, qué te metes con mi rosada, qué te metes con mis jugadores. Déjalo que se distraiga pues, que se divierta. Perdimos pe, que ch... perdimos. Déjate de hue... Peluchín porque vamos a ir todos y te vamos a perrear... la Pantera te va encontrar y te la va m... así que ya sabes, deja a mis jugadores tranquilos, déjalos tranquilos nomás te digo. Te lo dice la Pantera del rico Chimpún, te voy a agarrar a nalgazos para que aprendas a respetar a la rosada. No te metas con mis jugadores del Boys, te lo dice la Pantera del rico Chimpún Callao ”, dijo en su cuenta de TikTok.

Por su parte. Rodrigo González aseguró que se toma el tema con humor y que no se intimida por la advertencia de la Pantera chalaca. “Yo me llevo bien con todos los felinos así que no me intimidas mi querida Pantera Rosa”, dijo el compañero de Gigi Mitre la tarde de este jueves.

BOYS CASTIGA AL GATO

La administración de Sport Boys decidió suspender indefinidamente a Rodrigo Cuba del equipo rosado, que este jueves enfrentó a Alianza Atlético de Sullana, por la fecha 14 del Torneo Clausura. El popular ‘Gato’ quedó fuera de los planes del entrenador chalaco hasta nuevo aviso, sin embargo, no pasó lo mismo con otros de los jugadores asistente a la discoteca en Piura.

Se conoció, extraoficialmente que, el lateral derecho estará suspendido un par de fechas en ‘La Misilera’, por el escándalo mediático en el que estuvo involucrado junto a otros siete compañeros de los cuales algunos de ellos estuvieron en la cancha del Iván Elías Moreno de Villa El Salvador.

Luis ‘Cachito’ Ramírez, incluso abrió el marcador para los rosados (25′). Renzo Revoredo y Christian Flores, fueron algunos de los jugadores protagonistas del ampay en Piura y que fueron considerados por Juan Alayo. El DT tuvo que reemplazar a Rodrigo Cuba por el joven lateral José Bolívar de 22 años.

