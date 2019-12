A su peculiar estilo, Rodrigo González decidió responder a las fuertes acusaciones que Cathy Saenz realizó en el programa Mujeres Al Mando. La animadora denunció haber recibido amenazas de muerte tras las críticas que recibió por su participación en la boda de Edison Flores y Ana Siucho, cuando recibió el bouquet de la novia, polémica que -según su versión- fue incentivada por Peluchín.

“No voy a permitir que esto pase simplemente como una persona que se da la libertad de juzgar, porque está siendo violento: Esto es violencia contra la mujer, y yo voy a llegar hasta el final", declaró en el magazine.

En medio del llanto, Saenz pidió a las autoridades pertinentes del gobierno su intervención en esta situación y recordó que en el pasado ya le ganó un juicio por difamación al exconductor de Válgame cuando la llamó ‘Candymamacha’.

Cathy Sáenz llora tras recibir insultos

Tras enterarse de las declaraciones de su rival, Rodrigo decidió responder a las acusaciones por violencia contra la mujer. Vía Instagram, publicó videos de dos de sus seguidoras que dejaron en claro que no se sentían representadas por la exproductora de Esto Es Guerra.

“Ella generaliza: las muejeres, las mujeres, las mujeres. El tema es ella, no todas nosotras porque Peluchín no nos conoce a todas. Y también tiene rabo de paja, que no se haga también. Y que dice que su papá le ha enseñado muy buenos modales, ¿le ha enseñado a escupir a los camarógrafos también? Entonces qué va a venir a decir que las mujeres, las mujeres, las mujeres”, expresó una de las fans.

Fans defienden a Peluchín - T

Así como el primer testimonio, la segunda jovencita también le recordó a Cathy Saenz el bochornoso incidente que protagonizó cuando su padre escupió a la reportera de Amor Amor Amor hace años y ella, estando presente, no hizo nada.

“Esta historia es para las seis personas -incluida yo- que vimos Mujeres al Mando y vimos el bochornoso mensaje a la nación que dio Cathy Saenz. Solamente quería que sepan -si a alguien le interesa- que yo no me siento representada por Cathy Saenz. Ella habla en nombre de todas las mujeres. Yo también soy myujer, pero no me representas. Más bien no sé tu papá escupió a una mujer ¿no? Y tu estabas al costado y no hiciste nada. No me representas en lo absoluto”, indicó.

Fans de Peluchín lo defienden tras acusaciones de Cathy Saenz - T