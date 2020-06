INDIGNADO. Así se mostró Rodrigo González luego de que Samuel Suárez, reportero de Mujeres al Mando y administrador de ‘Instarándula’, denunciara que le robó una imagen exclusiva del embarazo de Samahara Lobatón y hasta le borró su logo para utilizar la fotografía en sus redes sociales.

Peluchín aseguró que aunque no acostumbra aclarar nada, no podía pasar por alto la acusación. “Un desubicado y figureti para conseguir un poco de prensa a costa de mi plataforma llama exclusiva a un envío que ha sido público y me acusa de robo, ya eso, es mucha desubicación”, escribió el exconductor de televisión en sus historias de Instagram.

Rodrigo González explota contra Samuel Suárez por acusarlo de copiar su contenido

En ese sentido, explicó que la fotografía se la enviaron sus seguidores y adjuntó una imagen que demuestra que no editó el contenido. “Trabaja en ‘nadie las ve al mando’ y se piensa que las Rodriguistas necesitamos de sus fuentes y ‘exclusivas’. Este si que se pasó”, agregó.

Rodrigo González explota contra Samuel Suárez por acusarlo de copiar su contenido

EL EMBARAZO DE SAMAHARA

Hace unos días Samahara Lobatón anunció que está embarazada de cuatro meses. Asimismo, prometió a sus seguidores de Instagram compartir con ellos todo su proceso de gestación y empezó con una imagen de su pancita y, posteriormente, una ecografía.

Fue esa última publicación la que llamó la atención ya que etiquetó a su obstetra, quien al aparecer y por error, reveló el sexo del bebé de la hija mayor de Melissa Klug y Abel Lobatón: una mujercita.

La imagen fue compartida por Instarándula y luego por Rodrigo González, por lo que Samuel Suárez reclamó la exclusiva. “Como cuando Peluchín, todopoderoso del chisme... tapa tu logo, pone su flecha y mueve todo para ponerlo en su contenido y sin darte crédito”, escribió en sus historias.

Samuel Suárez y Rodrigo Gonzalez enfrentados

TAMBIÉN PUEDES LEER

Lorena Álvarez sobre Juliana Oxenford: “La respeto mucho y la admiro, pero no es mi ‘pataza’”

Richard Swing envía carta notarial a Magaly y le da siete días para retificarse: “Ahora pagará por tanta difamación”

Miguel Cevasco: Sus amores, su paso por Universitario y la selección peruana y lo más increíble que le tocó vivir en el fútbol | ENTREVISTA

Ivana Yturbe y Beto Da Silva ya viven juntos en una casa en Camacho, ubicada en la zona ‘ficha’