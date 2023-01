TODO UN SHAKIFANS. En la reciente emisión de “Amor y Fuego”, Rodrigo González se refirió a la crítica que hizo Jaime Bayly al nuevo tema que estrenó Shakira junto a Bizarrap. El escritor peruano calificó a la canción como ‘vulgar’ por tener frases sumamente contundentes contra Gerard Piqué y su novia Clara Chía.

En un inicio, el compañero de Gigi Mitre aseguró que era un tema difícil de abordar debido al respeto que le tiene al escritor y también a la cantante; sin embargo, terminó saliendo en defensa de la colombiana.

“Qué difícil para mí lo que viene porque él es mi presentador favorito, y ella mi cantante favorita. Entonces, voy a tomar una decisión, me quedo con mi cantante favorita” , comentó en un inicio.

“Es la opinión de cada quién y Jaime Bayly es un líder de opinión, se respeta, no necesariamente se comparte. Me parece que no se puede ser juez y parte. Jaime Bayly es un escritor que, en la mayoría, el 80% de sus libros trata sobre sus vivencias, sus experiencias, su entorno, sus relaciones, su desamor y su despecho también”, apuntó el popular ‘Peluchín’.

En otro momento, Rodrigo le recordó a Jaime que en algún él también escribió libros en base a sus vivencias personales.

“Le ha hecho la vida imposible con ese tema a Diego Bertie. Ha hablado de intimidades que no son vulgar, sino que van más allá de los parámetros de respeto, porque él siempre decía que era parte de su experiencia y que cada uno se cura escribiendo y que un escritor, aunque le cueste su familia, con todo respeto y admiración que te tengo Jaime, ha hecho de eso su obra literaria”, expresó, mostrándose a favor de Shakira y su nueva canción.

Peluchín anuncia que pedido de Karen Schwarz por medidas de protección “no procede”

En ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González anunció que Karen Schwarz solicitó medidas de protección a su favor, pero que el pedido fue desestimado por las autoridades.

“No le digan ah, no le digan...porque la mosca muerta me volvió a denunciar (...) Decisión, Karen Schwarz no resulta atendible.. no procede dictar medidas de protección, nuevamente te negaron las medidas” , expresó.

El presentador remarcó que la exconductora está “sus facultades mentales de hacerle frente a las criticas de acuerdo a la profesión a la que se dedica”.

