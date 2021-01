LE CONTESTÓ CON TODO. Rodrigo González utilizó un espacio de su programa para responderle a Alexandra Hörler, luego que la periodista deportiva dijera que la trató como un pedazo de carne al comentar que Jefferson Farfán se puso nervioso con ella durante una entrevista.

“La Horler salió de debajo de las piedras. Me parece que carga con una cruz pesada que ya se ha convertido en un tema para ella. Quizá sienta queque no la toman en serio en el periodismo deportivo, pero no tengo nada que ver en eso, no somos del gremio”, dijo el popular Peluchín.

Según los conductores de Amor y Fuego, los comentarios y risas que emitieron por la entrevista a Jefferson Farfán eran dirigidos hacia la Foquita y no hacia ella. “En su cabecita loca dice que la he tratado como un pedazo de carne, que he sido sexista... éramos pocos y salió una nueva víctima”, arremetió Rodrigo.

Asimismo, comentó que ya que Alexandra Hörler es amiga de Aneth Acosta, quien dijo frases racistas y lo acusó de machista por recordárselo, ella está usando el mismo argumento para atacarlo. “Vivimos en una sociedad en la que uno ya no puede usar la sorna, la burla, la risa ni la sátira”, sentenció.

Por otro lado, aseguró que la periodista solo busca protagonismo para visibilizar su espacio deportivo. “Ahora ya su programa pedorro que tiene, ya se enteró la gente que existe, porque me parece que lo que está haciendo es buscar estelaridad abrazando una causa que no le corresponde”, indicó.

Finalmente, se mostró indignado porque Alexandra Hörler etiquetó al Ministerio de la Mujer en el tuit donde lo acusa, teniendo en cuenta la gran labor que hace esta entidad del estado en defensa de las mujeres en medio de la pandemia.

