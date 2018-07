Después que Lourdes Sacín saliera a hablar sobre el juicio de difamación que tiene contra Rodrigo González y Gigi Mitre, el conductor de 'Válgame Dios' decidió responderle a la periodista. Como se recuerda, ella celebró que la dupla de Latina ya tenga una condena por el proceso legal que les entabló Melissa Loza y ahora espera correr con la misma suerte.

"El daño que me hizo me afectó moral, emocional y económicamente. Ningún dinero me devolverá el tiempo que viví deprimida y las ganas de esconderme por tantos insultos. Quiero que se haga justicia, que tenga una condena como se merece y deje la soberbia", dijo Lourdes Sacín a Trome.

Ahora, Rodrigo González utilizó sus redes sociales para responderle a la expareja de Andy V. El conductor pidió a Lourdes Sacín que se deje de hacer la víctima y que acepte que ella fue quien aceptó que la llamen incondicional.

"Lo que deberías hacer es una terapia psicológica ya que esa obsesión malsana que tienes culpándonos a nosotros de tu infelicidad es digna de un diagnóstico urgente. Te presentabas en cuanto programa había “facturando” con el payaso que tenías al lado, protagonizando escenas propias de una persona sin dignidad, lo perdiste todo y recién cuando te diste cuenta de ello nos quieres culpar a nosotros de tus disparates", escribió en su cuenta Facebook Rodrigo González.

Pero eso no fue todo. Peluchín acusó a Lourdes Sacín de obsesionarse con él y con Gigi Mitre y le recordó que fue ella quien se prestó al juego de otro canal para permitir que la llamen 'incondicional'.

"Siempre estás dispuesta a esperar tu momento para victimizarte, tú no estás buscando justicia ya que más que una denuncia tú obsesión parece una represalia por todo lo que te ocasionó tu propio comportamiento. Aquí una imagen tuya yendo a recoger tu patético premio a América para luego demandarnos a otros que te sindicábamos de lo mismo", escribió Rodrigo González.

"Todo tiene un límite ¿Ahora te haces la víctima? Espero que la justicia de nuestro país se ponga los pantalones y ubique a cada payaso en su circo", indicó Rodrigo González.

