Peluchín no se queda callado y le responde con todo a Magaly Medina por críticas a Latina | VIDEO

Magaly Medina tuvo fuertes palabras contra Latina , su excasa televisiva porque, según ella, le estaban 'limpiando la cara' a un acusado de presunta violación y a personas involucradas con poner droga en una jarra de jagger en la fiesta de Asia.

"Qué pena y lástima que otros programas se dediquen a limpiarle la cara a quienes no lo merecen. Hay gente que merece defenderse ante la justicia con argumentos, con hechos y no solo con una pantalla de un canal de TV. Nosotros trataremos de seguir siendo consecuentes contra todo lo que hemos criticado desde un principio en esta llamada fiesta del terror", declaró Magaly Medina en su programa.

Además, la conductora de TV se autoproclamó como la defensora de las personas menos 'protegida' para ella, refiriéndose a Claudia Meza. "Yo soy abogada de la parte más desprotegida, de esa intento ser abogada y esclarecer la verdad. Y eso es lo que voy a hacer ahora", indicó Magaly Medina.

Ante estas fuertes críticas, durante el programa de Válgame Dios Rodrigo González se dedicó unos minutos a defender su rol como conductor de un programa de espectáculos y aclaró que, sobre la denuncia de la fiesta en Asia, se llamó a todos los involucrados para que den su versión de los hechos.

Magaly Medina sobre Latina

"Desde el día llamamos a todos los involucrados, hasta los que no son públicos. A todos, no hay uno que no hayamos llamado (...) La única persona que nunca ha declarado para nosotros ni para ningún otro programa de este canal es Claudia Meza", empezó Peluchín.

Posteriormente, aclaró que fue Claudia Meza quien decidió por su propia voluntad no declarar en ningún otro medio que no sea el programa de Magaly TeVe La Firme. Peluchín incluso mencionó un supuesto 'contrato de exclusividad' con la Urraca.

"Lo único que queremos es que hable lo que quiera, diga lo que quiera y sepa, pero no ha querido hacerlo. Nosotros no sabíamos que una persona que está involucrada en una denuncia, que es la principal artífice, interesada que esto llegue al final con justicia, tenga contrato de exclusividad con un solo programa de televisión y eso no lo podemos manejar", declaró Rodrigo González.

El conductor también se refirió a la autoproclamación de 'abogada' que hizo Magaly Medina. Para Peluchín, los periodistas no tienen que acusar ni juzgar a ninguna de las partes, sino esperar a que la justicia haga su trabajo.

"Nosotros no podemos juzgar o tomar partido ni defender o atacar. Nosotros escuchamos a todos: nos mandan audios, los ponemos, aparecen más, que los pongan. Lo que no podemos hacer es tomar una posición, una postura porque no somos jueces. La función del entretenedor y del periodista no es tomar partido ni sentenciar ni juzgar ni acusar hasta que la justicia no lo haya hecho", puntualizó Peluchín.