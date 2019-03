Peluchín revela conversación que tuvo con Jefferson Farfán que contradice a Ivana Yturbe sobre ruptura | VIDEO

El conductor de 'Válgame Dios', Rodrigo González contó su versión de la historia. El popular 'Peluchín' reveló en su programa que mantuvo una conversación con Jefferson Farfán cuando salieron los rumores sobre su supuesta molestia con que Ivana Yturbe trabaja en Esto Es Guerra con su ex Mario Irivarren.

Según dijo Peluchín, él mismo habló con el futbolista para saber su verdad sobre esas especulaciones. De acuerdo a su testimonio, la Foquita se mostró tranquilo con que su entonces pareja esté en el reality con su ex, pues entendía que tenía que trabajar.

"Yo le pregunté a Jefferson de esto (Ivana trabajando en Esto Es Guerra iba a incomodar a Jefferson Farfán) y él me dijo: 'No, qué va. Cómo voy a decirle a ella que no trabaje. Ella tiene que seguir trabajando. No. Nada que ver Rodrigo, tú sabes cómo es la gente'", manifestó Rodrigo González.

Sin embargo, cuando Ivana Yturbe anunció el fin de su romance con el jugador del Lokomotiv, dijo que a él le molestaba que ella trabaje con su ex.

"Hace dos semanas Jefferson y yo decidimos dejar en stop la relación. Le incomodaba muchísimas cosas sobre mí, no solo el tema Mario", decía Ivana Yturbe.

Por ese motivo, Peluchín indicó que mantuvo otra conversación con Jefferson Farfán tras el fin de su relación con Ivana Yturbe y, pese a que sabe que cometió una infidencia al revelarla, dijo que solo un par de personas sabían sobre la ruptura.

"Ahora (Jefferson) me dice que solo le había contado a dos personas de su entorno y que preferían mantener las cosas en estricto privado. Sorry, pero ¿qué hago yo?¿Me quedo callado? No, yo me debo a mis Rodriguistas", puntualizó Peluchín.