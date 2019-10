Rodrigo González revela que Latina está en venta: "Quizá los nuevos dueños ordenen la casa"

Rodrigo González utilizó sus redes sociales para mandar un sentido mensaje en el que expresa su sentir por la situación que atraviesa Latina , canal que, según su testimonio, está en venta. El conductor señaló que los cambios que se vienen haciendo al interior de la casa televisora no han sido los mejores.

El popular 'Peluchín' señaló que ahora, a las nuevas figuras que suman al canal, les hacen firmar contrato por un mes "a modo de prueba". "Cambian de horario, quitan, sacan, ponen, cambian de nombre, mueven sin respeto al público sus novelas, programas que fueron respaldados por años son retirados, por eso se les ha enfriado la antena", precisó.

Asimismo, Rodrigo González indicó que espera que los nuevo dueños de Latina 'pongan orden en la casa' ante los inminentes cambios y movidas que, para él, no han funcionado.

"Ahora que el canal está en venta ya no les interesa lo que ofrecen. Todo para sus bolsillos nada para el público, así ponen los números en verde. Inviertan un poco, no reciclen fórmulas desgastadas y detenidas en el tiempo, no revivan personajes que jamás funcionaron ni fueron queridos por el público, no tienen figuras con arrastre popular", precisa.

"Todos los que nunca triunfaron ni quieren en otros canales ahora están ahí. La tele audiencia no merece esto. Ojalá no terminen perdiendo y aburriendo a Beto y Mónica Delta que son los únicos presentadores primeras figuras de la televisión que les queda. Quizás los nuevos dueños ordenen como corresponde la casa. Aunque lo diga desde mi rol y rubro de presentador y crítico de espectáculos también es un consejo de alguien que los quiso mucho, en serio, de pata, lo digo de criterio y corazón", puntualiza.