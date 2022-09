Rodrigo González decidió comentar las recientes declaraciones de Magaly Medina, quien aseguró que lo había vetado de ATV. El popular conductor de Amor y Fuego le dedicó varios minutos de su programa a la urraca y reveló que fue él quien hizo el vínculo para que la periodista pudiera ingresar a Latina Televisión, donde condujo ‘La Purita Verdad’ junto a Mijael Garrido Lecca.

“Uno de los motivos por los cuales yo no la puedo llamar amigas fue que me cerró las puertas de un canal, cuando yo se las abrí cuando estaba en Latina. Hay muchos datos que mucha gente no sabe”, empezó diciendo Peluchín.

En ese sentido, narró que en la época en la que Magaly Medina trabajaba en ATV pero se mantenía fuera del aire, la urraca le pidió que proponga en el ‘canal de San Felipe’ que ella pudiera ingresar con un espacio allí. “Cuando ella trabajaba en ATV y ATV la tenía fuera del aire, que si le iban a dar los fines de semana, que si volvía al diario, ella renuncia a Magaly TV y lo deja porque había tenido un bajón. Ella dijo que quería terminar a los 15 años, estaba de para, pero el canal 9 le seguía pagando un sueldo mensual, le pagaba la seguridad, le pagaba los guardaespaldas y a mí me dice, ‘Rodrigo por qué no preguntas en Latina si podrían estar interesados’. Yo ahí fui y hablé con la ‘mataprogramas’ y le dije ‘Magaly me parece que habría que darle la oportunidad de escucharla’. Y ahí fue cuando se hizo el vínculo... le hice el link. Así fue como se dio el encuentro y así fue que Magaly pasó de ATV a Latina ”, acotó el conductor de Willax.

En ese momento, lamentó que la conductora lo haya recibido en su programa para después vetarlo. “Ella me puso la alfombra roja en ATV, me puso drones y me recibió. Ahora se burla de nuestro canal, de nuestros resultados, cuando ella sabe perfectamente que lo que hacemos aquí es bastante meritorio e histórico”, indicó indignado Rodrigo González.

Peluchín criticó que a Magaly Medina no le haya bastando con hablar de él en el canal, sino que finalmente lo vetó. “Después de que yo me presenté en su show había la idea de que yo me vaya a ATV. Yo dije que ella me había cerrado las puertas de ese canal, ella nunca lo aceptó, pero parece que con lo que dijo Gigi el viernes, que Andrea es la reina de ATV, eso la picó y confesó lo que yo dije hace tiempo” , comentó.

