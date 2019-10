Santi Lesmes se burla de Peluchín: "Entiendo que la calle está dura y necesita pantalla" | FOTOS

Santi Lesmes comentó que Rodrigo ‘Peluchín’ González ‘necesita pantalla por donde sea’, luego de conocer que visitó el programa español ‘Sálvame’ de Telecinco.



“Vi (el programa) y creo que es la entrevista más corta que le han hecho a un conductor de televisión en ‘Sálvame’. Entiendo que la calle está dura y necesita pantalla”, dijo Santi Lesmes.



“Los que trabajamos en televisión, sabemos que cuando ocurre eso (no le dan mucho tiempo) es porque al público no le interesa. Él cree que aquí mueve masas, pero en España no lo quieren mucho. Si va a un set, debe informarse para no hablar como habló de la hija de Isabel Pantoja y Mónica Hoyos”, agregó.



“Considero que debe relajarse, se ha quedado sin chamba, creo que sin pareja. En España la va a tener difícil, que se tome unas vacaciones y solo venga (a Lima) a fin de mes a firmar”, acotó.

PELUCHÍN SE PELEA CON MÓNICA HOYOS



El paso de Rodrigo González 'Peluchín' por el programa 'Sálvame' no pasó desapercibido. El conductor habló sobre varios personajes de la farándula que tienen notoriedad en España, entre ellos Mónica Hoyos.



Al referirse a la actriz, Peluchín comentó que ella es conocida como la 'españolísima' pues cada vez que está en Perú habla con acento español. Los conductores de 'Sálvame' lo encontraron interesante pues en España ella habla sin ningún dejo.



"Ahí estás colgándote de mí. Mejor anda arreglar todos los juicios que tienes en Perú y deja de hablar mal de la gente de tu canal. Claro que ya no tienes programa y buscas como sea tus cinco minutos de fama. Gran miserable el tal peluchín", escribió Mónica Hoyos.

"En Perú no triunfaste en nada ¿he mentido? No tengo programa ya que renuncié. Lo hice con más de una década de éxito ininterrumpido. A ti te sacaron del aire por baja audiencia ¿recuerdas? Y aquí [en España] además de hablar mal de tu ex y de otra peruana por despecho ¿por qué se te conoce?", respondió Peluchín.