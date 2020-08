Santi Lesmes respondió a Rodrigo González, ‘Peluchín', tras enterarse que lo llamó ‘loca no asumida’ por opinar sobre su regreso a la televisión.

“De eso vive ese mustio, de treparse de alguien que tenga el brillo con el que él no nació ¿Qué relevancia tiene lo que salga de la boca de alguien que en su vida triunfó en nada? generando rechazo en todo lo que hace. Debe ser frustrante para esa loca no asumida que nadie lo quiera”, citó ‘Peluchín’ en Twitter.

Al respecto, el panelista de espectáculos de nacionalidad española respondió: “No me importa (la publicación). A falta de argumentos, sobran los insultos”.

Rodrigo González te llamó ‘loca no asumida', ¿qué opinas?

No es original. A Ricardo Rondón también le dijo lo mismo, loca no asumida, etc, es una salida barata. Para ofenderme hay que tener estudios y este tiene menos que yo.

¿Crees que busca generar odio en tu contra?

Todas sus publicaciones buscan eso, que la gente odie a alguien.

¿Y cómo te va a ti en España?

Todos bien, disfrutando de mis tres hijos y mi familia.