Santi Lesmes ignora a Rodrigo González: "Solo tengo opinión para los participantes del reality" | FOTOS

Santi Lesmes ignoró el comentario de Rodrigo ‘Peluchín’ González, quien lo calificó de ‘Don nadie’ , tras evaluar la participación de Susan Ochoa en ‘El artista del año’.



“Solo tengo opinión para los participantes del reality. Respeto las opiniones. No me siento más ni menos importante, soy Santi Lesmes, he estudiado arte dramático en la Escuela de Interpretación Cristina Rota, en Madrid”, dijo Santi Lesmes el jurado del programa de Gisela Valcárcel.



De otro lado, Santi Lesmes contó que no tiene un participante favorito, pues nadie lo ha ‘sorprendido’. “El puntaje más alto que puse fue 6, espero ver este sábado una mejor puesta en escena”, agregó.

PELUCHÍN LE DIO CON PALO



Como se sabe, Susan Ochoa ingresó al programa de competencia de Gisela Valcárcel para llevarse el primer lugar. Sin embargo, algo que Rodrigo González cuestiona no es su presencia en el espacio de América Televisión, sino a las personas que tendrán que evaluar el rendimiento de los concursantes.



"Te das cuenta que algo está muy mal en el espectáculo de nuestro país cuando una artista con todas sus letras como es Susan Ochoa está de participante en un programa de talentos y de jurado está un rancio español desangelado (y don nadie) sin talento meritorio, como para evaluarla. ¡Que país generoso somos!", escribió en su cuenta Facebook.