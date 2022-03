Rodrigo González y Gigi Mitre comentaron este martes un blooper de Brunella Horna, quien en la última edición de América Hoy soltó tremenda cantinflada al hablar sobre el tema de salud del día: el ovario poliquístico.

“En un instante ‘Mitos y verdades de ovarios poliquísticos’. Si ustedes están sufriendo, sus niños están sufriendo de eso, acá vamos a aclararlo, porque Ethel, me decías que tienes amigas que desde los quince años han sufrido de ovario poliquístico”, dijo la rubia más temprano.

“Bueno, los niños no tienen ovarios”, dijo Gigi Mitre decepcionada. “Eso es lo primero, partamos por ahí, los niños no pueden tener ovario poliquístico, eso es algo difícil Brunellita, los hombres no tenemos ovarios”, agregó el popular Peluchín, quien destacó la cara de incomodidad de Ethel Pozo.

“Ya están acostumbrados ya, porque nadie se inmuta”, agregó Gigi, quien bromeó con que a las ‘niñas les duele la próstata’.

Por su parte Rodrigo González culpó a la producción de América Hoy. “No pueden darle el micro en cualquier momento, o si no escríbele bien en la chuleta y dile: ‘Brunellita, cuando te ponemos una indicación lee tal cual, no pongas de tu parte, no se te ocurra aumentar nada... te quedas ahí y no digas nada que no se te marca’. Por favor Armando, esa es la indicación que tienes que darle”, recomendó el conductor de Amor y Fuego.

Brunella Horna cometió un blooper y Rodrigo González y Gigi Mitre no le tuvieron piedad.

TE PUEDE INTERESAR

Néstor niega haber besado a ‘Toñizonte’: “Quieren involucrarme con todo el mundo”

Reportero de Latina reacciona contra ‘Checho’ Ibarra por no ‘darle pase’ EN VIVO

Vania Bludau anuncia ruptura con Mario Irivarren: “Tomé la difícil decisión de finalizar la relación”